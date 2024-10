Mbappé : «C'est impossible», une vérité rétablit après la polémique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette trêve internationale, l'équipe de France fait sans Kylian Mbappé. Didier Deschamps n'a pas appelé le joueur du Real Madrid, alors qu'il n'était pourtant pas blessé. Une absence qui fait évidemment énormément réagir et alors que les critiques pleuvent, Maxime Lopez s'est penché sur ce cas Mbappé.

Initialement annoncé absent 3 semaines pour blessure, Kylian Mbappé est finalement revenu au bout d'une semaine avec le Real Madrid. On s'attendait alors à le revoir avec l'équipe de France, mais Didier Deschamps ne l'a pas sélectionné pour ce rassemblement de septembre. La polémique a alors éclaté, Mbappé étant alors accusé de prioriser le Real Madrid plutôt que les Bleus, dont il est pourtant capitaine.

Real Madrid - Mbappé : Du lourd se prépare en coulisses ! https://t.co/Iyg5OHwWjB pic.twitter.com/t28vXLO2Wt — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

« Même moi je me suis dit c’est une dinguerie »

Invité de l'émission Hors Jeu, Maxime Lopez a évoqué le cas Kylian Mbappé. Le joueur du Paris FC a alors pris la défense du capitaine de l'équipe de France, expliquant : « Depuis le début, on pense qu’il a dit non mais en fait il a joué ce week-end. C’est vrai quand tu regardes l’histoire, même moi je me suis dit c’est une dinguerie ».

« Il faut être censé »

« Mais c’est impossible aujourd’hui Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, un compétiteur comme lui, il n’aille pas en sélection sans raison valable, sans accord. Déjà, il faut être censé », a poursuivi Maxime Lopez.