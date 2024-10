Griezmann : Son lien historique avec Deschamps... et Ribéry !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Griezmann a récemment officialisé sa retraite internationale, et son célèbre numéro 7 va donc être récupéré par Ousmane Dembélé. Un numéro qui a d'ailleurs toujours été mis à l'honneur historiquement par des grandes figures de l'histoire des Bleus, que ce soit Didier Deschamps, Franck Ribéry ou encore Florent Malouda. Explications.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe le 30 septembre dernier : Antoine Griezmann (33 ans) annonçait sur ses réseaux sociaux sa retraite internationale, et donc la fin de son aventure avec l'équipe de France : « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'Équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables au côté de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires... », confiait Griezmann, qui bloque donc son compteur à 137 sélections pour 44 buts inscrits avec les Bleus.

Griezmann : Ses potes champions du monde l'interpellent pour son transfert https://t.co/y7sxJH4Y8r pic.twitter.com/C1E44IfGKd — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

Griezmann ambassadeur du 7, il n'est pas seul !

Et sur ses 137 sélections en équipe de France, Antoine Griezmann aura arboré son fameux numéro 7 à 119 reprises ! L'attaquant de l'Atlético de Madrid, au même titre que Cristiano Ronaldo, aura donc été tout au long de sa carrière un célèbre ambassadeur du 7, mais il est loin d'être le seul avec l'équipe de France. Didier Deschamps, sur ses 103 sélections au total, aura également porté ce numéro à 96 reprises. Et il en est de même pour d'autres anciennes figures des Bleus comme Franck Ribéry (81 sélections dont 42 avec le 7), Florent Malouda (80 sélections dont 44 avec le 7) ou encore Robert Pirès (79 sélections dont 40 avec le 7) qui ont donc longtemps fait briller ce numéro avec la tunique tricolore.

Dembélé récupère le flambeau

Le départ d'Antoine Griezmann étant désormais acté, c'est désormais un attaquant du PSG qui va hériter de ce fameux numéro 7 en sélection nationale puisqu'il s'agit d'Ousmane Dembélé selon les révélations de L'EQUIPE. Reste à savoir s'il parviendra à perpétuer la belle histoire en équipe de France...