Équipe de France : La terrible révélation sur Mbappé !

Depuis qu’il est devenu capitaine de l’équipe de France en mars 2023, Kylian Mbappé a changé sa communication. Elle est de plus en plus offensive et sans filtre. Au point où le patron du vestiaire des Bleus semblait ne pas vouloir être là pendant sa conférence de presse du rassemblement de septembre. Grand absent de cette trêve, Mbappé ne se comporte pas en bon capitaine d’après Florent Gautreau. Explications.

Kylian Mbappé a eu l’honneur de devenir capitaine de l’équipe de France, championne du monde 2018 et finaliste de la Coupe du monde 2022 quelques mois après cet échec au Qatar. Hugo Lloris a mis un terme à sa carrière internationale dès lors que le rideau est tombé sur le dernier Mondial. L’occasion pour Didier Deschamps d’offrir le brassard de capitaine à son chouchou de toujours : Antoine Griezmann. L’histoire a cependant été tout autre.

«À partir du moment où tu veux gérer ta carrière comme une star de la NBA, tu ne dois pas t’engager dans ce qui est un sacerdoce»

En effet, pendant le rassemblement de mars 2023, Kylian Mbappé a hérité du statut de capitaine des Bleus. Et alors que ces nouvelles responsabilités auraient pu avoir un effet positif sur le meilleur buteur de l’histoire du PSG, cela a été tout le contraire comme l’a déploré Florent Gautreau lundi soir après que Mbappé ait décidé de ne pas participer à la trêve internationale d’octobre. « Je soutiendrais Mbappé sur le fait de ne pas y aller à la base. Sur une saison surchargée, ça ne me choquerait pas qu’il rate ces deux matchs. Ce qui me choque, c’est Deschamps, la Fédé et le capitanat qu’on a donné à Mbappé. À partir du moment où tu veux gérer ta carrière comme ça, comme une star de la NBA, de manière très individualiste ou c’est tout pour ta carrière, tu ne dois pas t’engager dans ce qui est un sacerdoce, à savoir le capitanat de l’équipe de France ».

«Je pense que Mbappé a pris le capitanat comme une évidence, un trophée supplémentaire»

Pendant l’émission de lundi soir de l’After Foot, le journaliste de RMC a d’ailleurs estimé que Kylian Mbappé voyait le brassard de capitaine comme un simple trophée en plus dans sa galerie. « Je ne pense pas que Zidane, capitaine de l’équipe de France, aurait fait ça. Je ne pense pas que Platini aurait fait ça. Je pense que Mbappé a pris le capitanat comme une évidence, un trophée supplémentaire, un dû alors qu’avec ce brassard il y avait bien d’autres choses. J’espérais d’ailleurs que ça allait lui apporter de la responsabilité vis-à-vis des autres, un sens du collectif, un sens du partage, une obligation d’aller faire les autres et de faire d’efforts. Ça dit beaucoup de choses sur ce qui s’est passé avec Griezmann. Parce que pour qu’il s’arrête aussi brusquement, en gros, parce qu’il n’a pas eu le brassard ».