Officiel : Le remplaçant de Mbappé a été choisi

Amadou Diawara

De retour de blessure depuis tout juste une semaine, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour ce rassemblement de l'équipe de France. Alors qu'Antoine Griezmann et N'Golo Kanté sont également absents, le sélectionneur des Bleus a dû choisir un tout nouveau capitaine pour le duel face à Israël. Et il a opté pour Aurélien Tchouameni.

Touché à une cuisse, Kylian Mbappé a fait son grand retour mercredi dernier sur la pelouse du LOSC. En effet, le numéro 9 du Real Madrid est entré en jeu lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Malgré tout, Didier Deschamps a décidé de faire sans Kylian Mbappé pour le rassemblement du mois d'octobre de l'équipe de France.

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒊𝒏𝒆 𝑻𝒄𝒉𝒐𝒖𝒂𝒎𝒆́𝒏𝒊 🫡@atchouameni portera le brassard de Capitaine de l’Équipe de France pour le match de jeudi soir en Ligue des Nations 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/yDXDR16qXE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 9, 2024

Mbappé, Griezmann et Kanté sont absents

Privé de Kylian Mbappé, Didier Deschamps va également devoir composer sans Antoine Griezmann et N'Golo Kanté. D'une part, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a pris sa retraite internationale. D'autre part, le milieu de terrain d'Al Ittihad a un pépin physique. Par conséquent, Didier Deschamps a dû désigner un tout nouveau capitaine pour les deux prochaines rencontres des Bleus. En effet, la France affronte Israël ce jeudi et la Belgique lundi. Pour rappel, Antoine Griezmann était le vice-capitaine de Didier Deschamps, tandis que N'Golo Kanté portait le brassard en cas d'absence de Kylian Mbappé et de l'ancien numéro 7 tricolore.

Tchouameni sera le capitaine des Bleus contre Israël

Comme l'a annoncé l'équipe de France sur son compte X, Aurélien Tchouameni (36 sélections) sera le capitaine de l'équipe de France face à Israël ce jeudi. Reste à savoir si le milieu de terrain du Real Madrid saura assumer ce nouveau statut en Bleu.