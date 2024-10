Mbappé : Une star du PSG se lâche sur son départ

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir passé 7 saisons du côté du PSG, Kylian Mbappé a décidé d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Arrivé au terme de son contrat, le Français n'a pas prolongé et c'est donc libre qu'il s'est engagé pour le Real Madrid. Une perte financière et sportive pour le PSG et ce n'est pas Fabian Ruiz qui dira le contraire.

A 25 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui un joueur du Real Madrid. Le rêve est enfin devenu réalité pour l'international français, qui a quitté le PSG cet été. Après 7 saisons sous le maillot du club de la capitale, Mbappé s'est envolé pour la Casa Blanca. Et dans le vestiaire parisien, on regrette cette grande perte.

PSG : La succession de Mbappé relancée par une folie à 100M€ ? https://t.co/gJebZygNKY pic.twitter.com/uEDfm46NUz — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

« C'est une perte importante »

Ce mercredi, pour AS, Fabian Ruiz est revenu sur le départ de Kylian Mbappé. Le milieu de terrain du PSG a alors annoncé : « C'est une perte importante car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça l'a est aussi pour le vestiaire car c'est une grande personne et un bon coéquipier, mais dans le football c'est normal que des joueurs viennent et d'autres partent ».

« Nous avons un effectif jeune avec un bon avenir »

« Nous avons eu la chance de profiter de Mbappé pendant quelques années et maintenant, d'autres joueurs sont arrivés au PSG. Nous avons un effectif jeune avec un bon avenir », a poursuivi Fabian Ruiz.