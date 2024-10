Mercato : L’OM fracasse trois joueurs ! 

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a décidé de changer beaucoup de choses. De nombreux joueurs sont partis, à commencer par les lofteurs, comme Samuel Gigot, Jordan Veretout ou bien Jonathan Clauss. Des éléments, qui, selon le président marseillais Pablo Longoria, sont responsables de la mauvaise saison du club phocéen l’année dernière, ce qui explique qu’ils ne soient plus à Marseille.

D’une saison à une autre, l’OM a complètement changé cet été. Un nouvel entraîneur est arrivé en la personne de Roberto De Zerbi et dans son sillon, l’effectif a grandement été modifié. Le club phocéen a recruté de nombreux joueurs, mais il s’est également attelé à se séparer de plusieurs éléments indésirables.

Longoria s’explique sur les lofteurs

Cet été, l’OM avait notamment constitué un loft avec certains joueurs sur lesquels ne voulait pas s’appuyer Roberto De Zerbi. Pour L’Équipe, le président marseillais Pablo Longoria a notamment évoqué la façon dont les choses se sont déroulées pour les individus concernés. « Le club a pris une décision au début de l'été, et tout le monde a été sur la même ligne, notamment le propriétaire. Mais c'est bien qu'à un moment donné, le joueur entende la voix du président pour lui dire : "Je vais être honnête avec vous, je vais vous dire comment les choses vont se passer." Il faut bien choisir ses interventions, sinon la parole se dilue. »

« Il fallait changer complètement la dynamique de ce groupe »

Certains joueurs qui faisaient partie du loft de l'OM étaient pourtant des cadres la saison dernière. Un déclassement et des départs qui interrogent, mais auxquels Pablo Longoria a la réponse. Le président marseillais n’a pas souhaité faire de sentiments. « La réponse est simple : si on a fini huitième, c'est pour plusieurs raisons, non ? Ce serait du populisme de ne pointer du doigt que les joueurs, mais il fallait changer complètement la dynamique de ce groupe, de ce vestiaire. Je voulais des joueurs avec une ambition en commun, sur la durée, avec l'envie de construire. » Un tacle que les principaux intéressés apprécieront.