Mbappé : Qui doit le remplacer ?

Absent du rassemblement de l'équipe de France, qui affronte Israël et la Belgique, Kylian Mbappé laisse donc de façon temporaire son brassard de capitaine. Et alors que le vice-capitaine Antoine Griezmann a pris sa retraite, Didier Deschamps est confronté à un casse-tête pour le capitanat. Aucun joueur ne se dégage naturellement au sein d'un groupe qui a perdu en expérience ces dernières années. Quel sera le capitaine des Bleus ?

C'est une absence qui a largement été commentée. En effet, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué pour le rassemblement de l'équipe de France qui affronte Israël et la Belgique en Ligue des Nations. Par conséquent, Didier Deschamps devra faire sans son capitaine. Jusque-là, Antoine Griezmann était son successeur naturel, mais le Colchonero vient d'annoncer sa retraite internationale. En leur absence, N'Golo Kanté avait hérité du brassard. Mais lui aussi est absent à cause d'une blessure. Par conséquent, qui Didier Deschamps va-t-il choisir pour récupérer le brassard ?

Qui pour prendre le brassard de Mbappé ?

Pour le moment, c'est très difficile à dire. Et pour cause, l'équipe de France a vu filer de nombreux cadres et a perdu en expérience. Pour preuve, Ousmane Dembélé est le seul joueur de cette liste à plus de 50 sélections. Cependant, l'ailier du PSG, qui a déjà récupéré le numéro 7 d'Antoine Griezmann, ne devrait pas récupérer le brassard de Kylian Mbappé. Mike Maignan faisait alors figure de favori, mais L'EQUIPE révélait que cette tendance s'était légèrement refroidie ces dernières heures. Jules Koundé tiendrait la corde bien qu'Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté ou encore William Saliba et Théo Hernandez sont également dans la discussion.

Deschamps laisse planer le doute

Cependant, au micro de RMC, Didier Deschamps a laissé planer le doute à ce sujet : « C’est dans ma tête bien évidemment mais comme je le fais à chaque fois, l’important c’est de pouvoir en discuter avec les joueurs qui peuvent être concernés. Évidemment l’absence de Kylian, capitaine, et d’Antoine qui était vice-capitaine, sur ces deux rassemblements il y en aura d’autres, forcément. Après, c’est une responsabilité momentanée entre des joueurs qui peuvent l’être. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui peuvent être des leaders sans forcément avoir le brassard de capitaine. Le manque d’expérience ou de vécu n’est pas, ne va pas dans le bon sens ».