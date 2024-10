«C’est un désastre», il balance sur la retraite de Griezmann

Axel Cornic

Alors que tout le monde le voyait aller au moins jusqu’à la Coupe du monde 2026, Antoine Griezmann a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Une annonce qui a suscité énormément de réactions, certains observateurs pointant notamment du doigt Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France.

Pilier des Bleus depuis ses débuts en 2014, Antoine Griezmann a dit stop. On ne devrait plus le revoir avec le maillot de l’équipe de France, même si un come-back n’est pas totalement impossible à 33 ans. Mais pour le moment, on souhaite surtout savoir pourquoi il a pris une telle décision alors que tout laissait penser qu’il poursuivrait l’aventure encore quelques saisons.

« Le pire timing possible »

Pour Romain Molina cette annonce de Griezmann n’a pas du tout été bien gérée, le journaliste faisant d’ailleurs le lien avec la fameuse « Decisión », ce documentaire de 2018 qui avait fait beaucoup de bruit en Espagne. « C’est le pire timing possible, pire encore que pour son documentaire à l’époque » a-t-il déclaré, dans une vidéo récemment publiée sur sa chaîne YouTube.

« Ça n’a absolument aucun sens »

« Prendre sa retraite internationale alors que l’équipe de France, c’est le plus important pour lui » a poursuivi Romain Molina, qui a fait plusieurs révélations au sujet de l’équipe de France, ce lundi « Avec la Coupe du monde en ligne de mire, ça n’a absolument aucun sens. Pour lui, pour l’équipe, une semaine avant un rassemblement, c’est un désastre ».