«Tu nous as pris pour des co*s», Mbappé se fait tacler !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Titulaire samedi avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n’est pas présent lors du rassemblement de l’équipe de France, alors qu’il semble pourtant apte à jouer. Philippe Diallo, président de la FFF, a rappelé qu’il n’y avait rien au-dessus de la sélection, quand Didier Deschamps a avoué que ce sont les clubs qui sont les employeurs des joueurs. Un discours contradictoire et pour Daniel Riolo, c’est le capitaine des Bleus qui a pris les gens pour des « co*s ».

Habituellement présent en conférence de presse, Didier Deschamps n’a pas répondu aux questions des journalistes lundi, jour du début du rassemblement de l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus a tout de même pris la parole dans un entretien accordé à la FFF et a donc évoqué le cas Kylian Mbappé, titulaire samedi avec le Real Madrid contre Villarreal (2-0), mais qui n’a pas été convoqué en sélection, afin de lui permettre de se remettre de sa blessure.

Real Madrid : Mbappé a menti à Deschamps ? https://t.co/W4IBUwxoL4 pic.twitter.com/hYbKjev2sQ — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

Diallo et Deschamps réagissent à la polémique Mbappé

Avant Didier Deschamps, Philippe Diallo avait rappelé au micro de France Info qu’il n’y a « rien au-dessus de l’équipe de France et des sélections nationales » et qu’un échange avait eu lieu entre le sélectionneur et Kylian Mbappé. Didier Deschamps quant à lui a avoué que « le postulat de départ c’est qu’évidemment les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales, à un moment ils divergent forcément » et a rappelé que « l’employeur c’est le club et que ce n’est pas la fédération qui est l’employeur. »

« Tu nous a pris pour des co*s Kylian, tu avais qu’à le dire clairement »

« Philippe Diallo dit tout et son contraire et contredit Deschamps qui est son sélectionneur. Dans la journée, Diallo dit qu’il n’y a rien au-dessus de l’équipe de France et Deschamps arrive reconnaît que les clubs, ce sont maintenant eux les patrons », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, lui qui estime que c’est Kylian Mbappé qui a pris les gens pour des « co*s » : « Une fois qu’on évacue les paroles des uns et des autres, le plus important est de savoir quel chemin est en train de prendre notre football en mettant de côté toutes les hypocrisies. Une fois que t’as tapé sur Mbappé, Lille un bout, équipe de France je n’y vais pas et titulaire contre Villarreal… Tu nous a pris pour des co*s Kylian, tu avais qu’à le dire clairement. Encore que lui, a-t-il réellement parlé ? C’est Deschamps qui a parlé. »