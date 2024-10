Mbappé : Une discussion secrète est révélée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la non-convocation de Kylian Mbappé avec l'équipe de France continue de faire polémique, Philippe Diallo est sorti du silence. Le président de la FFF assure que Didier Deschamps s'est bien entretenu avec son capitaine ainsi qu'avec le staff médical du Real Madrid avant de prendre sa décision.

Kylian Mbappé se retrouve au cœur d'une polémique avec le Bleus. Officiellement blessé, l'attaquant du Real Madrid n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour affronter Israël et la Belgique. Jusque-là rien de choquant, sauf que le Bondynois était titulaire dimanche soir pour affronter Villarreal. Une situation qui fait parler et qui laisse penser que l'équipe de France passe au second plan. Mais Philippe Diallo a mis les choses au clair.

«Deschamps avait échangé avec lui directement et avec le staff médical du Real Madrid»

« Il n'y a rien au-dessus de l'équipe de France et des sélections nationales. Didier [Deschamps] avait échangé avec lui directement et avec le staff médical du Real Madrid et il a décidé de ne pas le sélectionner, ce qui ne remet pas en cause l'attachement de Kylian à l'équipe de France », lance le président de la FFF au micro de France Info, avant de poursuivre.

«On arrive à une sorte de plafond»

« La question qui est posée, c'est qu'aujourd'hui, dans un calendrier démentiel, avec de multiples compétitions, les top joueurs sont sur des rythmes de 65 matchs par an. On arrive à une sorte de plafond où il est nécessaire que les clubs, les sélections nationales, les instances, s'assoient autour d'une table », ajoute Philippe Diallo.