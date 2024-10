Mbappé - Polémique : Le Real Madrid fait une sortie qui va faire du bruit !

Jean de Teyssière

Le 24 septembre dernier, Kylian Mbappé sort blessé de la rencontre face à Alavès (3-2). Une blessure à la cuisse est diagnostiquée et son indisponibilité était évaluée à trois semaines. Mais huit jours plus tard, il a joué face au LOSC, puis ce week-end contre Villarreal. Problème, il n’a pas été appelé par Didier Deschamps avec l’équipe de France, justement car il était trop juste physiquement. Sauf qu’au Real Madrid, on estime qu’il est en pleine possession de ses moyens…

A quoi joue le capitaine de l'équipe de France ? Après avoir clairement montré son désir d'être partout sauf en sélection le mois dernier, Kylian Mbappé n'a pas été appelé par Didier Deschamps pour les deux matchs à venir en raison d'une faiblesse physique. Sauf qu'il a été titulaire samedi dernier contre Villarreal (2-0)...

Mbappé pas sélectionné, mais titulaire avec le Real Madrid

Jeudi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de joueurs pour les matchs du mois d’octobre face à Israël et la Belgique en Ligue des Nations. Mbappé étant a priori trop juste physiquement, il n’a pas été appelé par le sélectionneur des Bleus. Mais ce samedi, l’ancien Parisien était titulaire en Liga et semblait même tout à fait au point physiquement…

«Mbappé va très bien physiquement»

Ce dimanche, une information va venir encore plus alimenter la polémique autour de la non-présence de Mbappé en équipe de France. Lors de l’émission du Canal Football Club, diffusée sur Canal +, la journaliste Margot Dumont révèle que : « Toute petite info interne, puisque j’ai discuté avec le prépa physique du Real Madrid à Lille, il me disait qu’il allait très bien physiquement, que ça se passait très bien. C’est là que je m’interroge un peu. »