Real Madrid : Coup de tonnerre pour Mbappé, la FFF réagit !

Le Real Madrid a pu compter sur Kylian Mbappé pendant 70 minutes de jeu samedi soir dans le cadre de la réception de Villarreal au Santiago Bernabeu (2-0). De quoi surprendre tout le monde alors que le capitaine de l’équipe de France ne prendra pas part à la trêve internationale avec les Bleus pour « récupérer » selon Didier Deschamps. Il s’agirait d’un compromis diplomatique selon la Fédération française de football.

Kylian Mbappé ne sera pas de la partie pendant le rassemblement d’octobre de l’équipe de France en raison d’un souci physique. C’est du moins la déclaration du sélectionneur Didier Deschamps effectuée jeudi en conférence de presse afin de justifier la première absence de Mbappé depuis 2019 en équipe de France. « Je ne suis pas là pour prendre des risques. C’est un problème pas grave, mais nécessitant des soins pour pouvoir bien récupérer ».

Ancelotti sur Mbappé : «Le problème semble résorbé»

Cependant, le Real Madrid recevait Villarreal samedi soir pour la 9ème journée de Liga avant la trêve internationale et, à la surprise générale, Kylian Mbappé ne fut pas seulement intégrer au groupe de Carlo Ancelotti, mais a même été titularisé aux côtés de Vinicius Jr en attaque. Comment est-ce possible ? Carlo Ancelotti tenait un discours rassurant lors d’un point presse avant la victoire merengue face à Villarreal (2-0). « Il s’est entraîné normalement. Le problème semble résorbé. L’équipe médicale de Madrid a parlé avec l’équipe de France pour prendre cette décision ».

Un compromis diplomatique pour Mbappé ?

L’équipe de France est donc au courant si l’on en croit les déclarations de Carlo Ancelotti. Et pourtant, L’Équipe avançait une tout autre version samedi. Le quotidien sportif assurait que Didier Deschamps aurait été surpris de la convocation de Kylian Mbappé avec le Real Madrid et de la réduction de la durée de son absence à seulement quelques jours. Dans ses colonnes du jour, Le Journal du Dimanche partage l’atmosphère au sein des couloirs de la Fédération française de football. Il s’agirait d’un « fâcheux précédent » qui « serait le fruit d’un compromis diplomatique » concernant le cas Kylian Mbappé et la mésentente entre les parties. Un gentlemen agreement aurait donc été passé. Fin du feuilleton ?