Real Madrid : Incroyable, Deschamps a recalé Mbappé ?

Kylian Mbappé ne participera pas au rassemblement de l’équipe de France. Une première pour le capitaine des Bleus depuis 2019. Cependant, si la star du Real Madrid avait eu gain de cause, son absence aurait eu lieu dès la trêve internationale de septembre selon les informations du journaliste Olivier Ménard.

A la dernière intersaison, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves en signant au Real Madrid. C’est en effet les propos tenus et publiés par le principal intéressé sur ses réseaux sociaux au moment de l’annonce de sa venue à la Casa Blanca le 3 juin dernier. Cependant, physiquement parlant, Mbappé n’arrête pas et se retrouve grandement éprouvé. Au point où il ne sera pas de la partie avec l’équipe de France pour ce rassemblement d’octobre.

«Ces sentiments étaient également partagées à l’intérieur même du vestiaire»

Néanmoins, dès la trêve internationale de septembre, Kylian Mbappé voulait faire l’impasse et ne cachait pas cet état d’esprit en conférence de presse comme l’a rappelé Olivier Ménard sur le plateau de L’Équipe du soir vendredi. « En septembre dernier, l’attitude en conférence de presse de Kylian Mbappé nous avait interpellés. Le joueur nous avait fait comprendre qu’il voulait être ailleurs et pas du tout là. Le plus inquiétant, c’est que ces sentiments étaient également partagées à l’intérieur même du vestiaire des Bleus par ses coéquipiers de l’équipe de France ».

«Mbappé avait demandé à DD une faveur : zapper ce rassemblement de septembre»

D’après les informations récoltées par le présentateur de l’émission phare de la chaîne L’Équipe, Kylian Mbappé avait soumis une requête à Didier Deschamps que le sélectionneur de l’équipe de France avait refusé en septembre, mais pas ce mois-ci. « En creusant un peu, j’ai appris que Kylian Mbappé avait demandé à DD une faveur : zapper ce rassemblement de septembre afin de se concentrer sur son nouveau défi et son intégration au Real Madrid. Il avait mal vécu psychologiquement la fin de saison dernière avec le Paris Saint-Germain. En septembre, Mbappé aurait aimé ne pas venir au rassemblement, Deschamps n’accepte pas, il vient, ça ne se passe pas très bien. Et finalement, Mbappé lui dit pour ce rassemblement : là je n’en peux plus, il faut que je me repose. C’est ce qu’on m’a dit ».