PSG : Luis Enrique a refroidi le nouveau Mbappé

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG s'est mis en quête d'un nouvel attaquant d'envergure internationale. En vain, puisque personne n'est arrivé dans le secteur offensif parisien. Une situation qui a permis à Ousmane Dembélé de prendre plus d'importance à Paris, mais Luis Enrique a rapidement calmé les ardeurs de l'international français.

Le départ de Kylian Mbappé, qui s'est engagé au Real Madrid alors que son contrat arrivait à échéance, a laissé un gros vide au PSG. Un vide que le club de la capitale a tenté de combler en recrutant un grand nom. Les pistes menant à Victor Osimhen, Jadon Sancho, Nico Williams ou encore Khvicha Kvaratskhelia n'ont pas abouti pour différentes raisons. Par conséquent, aucun joueur majeur n'a été recruté au sein du club de la capitale. Une situation qui n'a pas échappé à Ousmane Dembélé.

Dembélé s'est vu comme le successeur de Mbappé

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Ousmane Dembélé aurait confié à ses proches son intention de prendre plus d'importance au PSG après le départ de Kylian Mbappé. Sa volonté est de devenir l'arme offensive numéro 1 du club de la capitale, et c'est d'ailleurs le message que lui aurait transmis la direction parisienne. « Cette saison, je vais essayer de tenter encore plus ma chance, d'être un peu plus personnel », confiait même Ousmane Dembélé en septembre dernier au micro de TF1.

Luis Enrique a refroidi Dembélé

Un souhait qui a toutefois rapidement été mis à mal par Luis Enrique. Et pour cause, l'entraîneur du PSG a décidé de désigner Vitinha comme tireur de penalty. Le Portugais succède donc à Kylian Mbappé dans ce domaine, et d'après L'EQUIPE, Ousmane Dembélé n'aura pas compris cette décision. Le Champion du monde aurait d'ailleurs fait part de sa déception à Luis Enrique après la victoire au Havre lors de la première journée de Ligue 1, alors que Vitinha avait laissé un penalty en fin de match à Randal Kolo Muani.