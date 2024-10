Luis Enrique - Dembélé : L'inerview qui passe très mal au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cœur de toutes les discussions ces derniers jours depuis sa mise à l'écart du groupe pour le déplacement à Arsenal, Ousmane Dembélé a été sanctionné pour un retard à l'entraînement. Cependant, de manière plus globale, il paierait la rigidité de Luis Enrique qui ne compte pas donner de passe-droit à ses joueurs quelque soit leur statut. C'est ainsi qu'une interview serait mal passée en interne.

Cela fait désormais quelques jours que le cas Dembélé cristallise les tensions du côté du PSG. Et pour cause, l'international français a été écarté du groupe qui s'est déplacé à Arsenal mardi soir, Luis Enrique l'ayant sanctionné pour un retard important à l'entraînement.

Une interview en septembre est mal passée

Cependant, selon les informations de L'EQUIPE, ils faut remonter au mois de septembre lorsqu'Ousmane Dembélé confiait ses ambitions au micro de TF1 : « Cette saison, je vais essayer de tenter encore plus ma chance, d'être un peu plus personnel ».

Luis Enrique prône le collectif

Autrement dit, Ousmane Dembélé a verbalisé ses ambitions de prendre le statut de leader du projet du PSG après le départ de Kylian Mbappé. Et visiblement, cela n'a pas été totalement du goût de Luis Enrique qui prône justement de son côté un projet plus collectif sans star. Et il n'a donc pas hésité à sanctionner Dembélé malgré son statut.