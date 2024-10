Mbappé - PSG : Luis Enrique fait un strike !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est réputé pour marquer beaucoup de buts. Mais l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France n’est cependant pas connu pour ses performances défensives. Ce fut également le cas au PSG où Luis Enrique l’a eu sous ses ordres l’espace d’une saison. Suffisant pour lui faire passer un message totalement validé par Kevin Diaz.

Ces derniers temps, le documentaire de Movistar+ intitulé « Vous n’en avez pas la moindre idée » fait beaucoup parler sur la toile. Basé sur la première saison de Luis Enrique en tant qu’entraîneur du PSG, le documentaire dévoile notamment une discussion tactique entre le coach espagnol et son ancienne star Kylian Mbappé concernant l’implication défensive pas assez importante du nouvel attaquant du Real Madrid.

«En attaque, je n’ai rien à te dire. Mais tu dois devenir le meilleur joueur de l’histoire en défendant»

« J’ai lu que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan attrapait tous ses coéquipiers par les couilles et il défendait comme un fils de pu.. Toi, tu dois donner cet exemple, premièrement comme personne et comme joueur, d’aller faire le pressing. Tu es un phénomène. Mais ça ne me suffit pas. Un vrai leader, c’est quelqu’un qui peut t’aider même s’il ne marque pas. Si tu montres l’exemple aux autres en allant presser, tu sais ce qu’on va avoir ? Une pu… de machine d’équipe ! Je veux que tu partes d’ici par la grande porte. En attaque, je n’ai rien à te dire. Mais tu dois devenir le meilleur joueur de l’histoire en défendant. Ça , c’est un leader, c’est Michael Jordan. C’est bon pour toi ? Tout est clair ? ». Voici le message clair que Luis Enrique a fait passer à Kylian Mbappé comme on peut le voir par les images diffusées par Movistar+.

«Kylian Mbappé, c’est ce qui lui manque depuis le début de sa carrière»

Sur les ondes de RMC, Kevin Diaz a totalement validé la prise de position de Luis Enrique au sujet de cette facette du jeu de Kylian Mbappé pas assez développée à son goût. « Il y a tout dans ce que Luis Enrique a dit. Dans cette minute 45, il y a tout ce qu’on dit à propos de Kylian Mbappé depuis 5, 6 ans ».

Le consultant de RMC a d’ailleurs reconnu que Michael Jordan avait cette faculté à être irréprochable des deux côtés du parquet avec les Chicago Bulls. « Ce qui lui dit, il le pense et c’est juste. C’est simple et pas agressif. Si tu veux devenir le plus grand joueur de l’histoire, quand tu n’es pas capable de marquer comme dans ce match contre le Barça, il faut que tu puisses être un leader par l’attitude, par tes efforts défensifs et que tu puisses aider l’équipe autrement. C’est dans tous les sports, surtout dans les sports collectifs comme le football. Il a pris l’exemple de Michael Jordan, c’était quelqu’un qui était aussi connu pour faire les efforts quand son équipe en avait besoin et se mettre par terre. Kylian Mbappé, c’est ce qui lui manque depuis le début de sa carrière. Même s’il marque des buts, quand son équipe est en difficulté, il peut faire autre chose et c’est ce qui lui a très bien demandé Luis Enrique ».