Le PSG a encore un problème avec une star !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, le PSG a connu sa première défaite de la saison en s’inclinant sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des champions (2-0). Gianluigi Donnarumma, jugé fautif par certains sur les deux buts, a vécu une rencontre mitigée. Le club de la capitale aurait notamment un problème avec les sorties aériennes du portier italien.

Le PSG avait bien démarré sa saison. Avec six victoires et un match nul en sept rencontres, le club de la capitale espérait enchaîner avec un huitième bon résultat sur la pelouse d’Arsenal ce mardi soir. Mais finalement, les Rouge-et-Bleu se sont inclinés face aux Gunners (2-0). Gianluigi Donnarumma a notamment été la cible des critiques puisqu’il a été jugé par certains comme fautif sur les deux buts londoniens.

«Pardon à la France», un joueur du PSG présente ses excuses https://t.co/vYuTG29YO0 pic.twitter.com/FyW9xis4Wr — le10sport (@le10sport) October 4, 2024

Un problème récurrent avec Donnarumma ?

Le portier italien a notamment été l’auteur d’une sortie hasardeuse sur le but de Kai Havertz (20e). Et comme le rapporte Le Parisien, c’est un problème pour le PSG. Ce souci n’est toutefois pas nouveau, Gianluigi Donnarumma ayant déjà réalisé de mauvaises interventions aériennes par le passé (contre le FC Barcelone ou encore le Borussia Dortmund en Ligue des champions la saison passée).

Le PSG va devoir le régler en urgence !

Le PSG va donc devoir corriger très rapidement le tir avec le gardien de but de 25 ans, sous peine de se faire punir par l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich ou Manchester City. Les trois cadors connaissent désormais le gros point faible de Gianluigi Donnarumma, et joueront donc inévitablement dessus si l’international italien ne travaille pas plus ses sorties aériennes. Le PSG est prévenu.