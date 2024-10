PSG : Une star dans le dur, il monte au créneau !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, Gianluigi Donnarumma a vécu un match très compliqué face à Arsenal en Ligue des Champions. Coupable sur les deux buts encaissés par le PSG (2-0), l’Italien a de nouveau inquiété les observateurs. Ancienne gloire dans les buts des Gunners, David Seaman a cependant défendu la star parisienne, affirmant que Donnarumma rebondirait rapidement.

Après un début de saison très réussi, le PSG a subi un revers important face à Arsenal (2-0) ce mardi soir. Une première défaite en 2024-2025 pour le club de la capitale, qui n’a pas pu compter sur un Gianluigi Donnarumma de gala, bien au contraire… Auteur de deux erreurs sur les buts des Gunners, l’Italien a été sévèrement critiqué dans la presse.

Luis Enrique n’a pas voulu rejeter la faute sur Donnarumma après Arsenal

Mais rapidement, Luis Enrique tenait à ne pas incriminer son joueur : « Sincèrement, je ne vais pas individualiser cette défaite. S’il faut le faire, alors cette défaite est pour moi. Je suis le principal responsable. Gigio a été pour moi au même niveau que ses coéquipiers. C’est-à-dire loin des standards minimums que nécessitait ce match. L’adversaire a été meilleur au niveau de l’intensité. Nous n’avons pas réussi à sortir de leur pressing. Ils ont gagné tous les duels », lâchait l’Espagnol après la rencontre.

« Sur le second but, il ne peut pas grand-chose »

Ancienne gloire d’Arsenal dans les buts, David Seaman est également revenu sur la prestation de Donnarumma et a fait preuve de clémence : « Donnarumma a vécu ce qu’on appelle une soirée difficile. C’est le genre de chose qui arrive chez les gardiens. On remarque davantage leurs erreurs que les autres. Mais sur le second but, il ne peut pas grand-chose, il est masqué par le nombre de joueurs qui se trouvent devant lui dans la surface et peuvent dévier le ballon. Surtout, je n’oublie pas qu’il est resté dans le match et a fait deux ou trois arrêts décisifs. Il connaîtra de meilleures soirées, j’en suis sûr ! Une défaite comme celle-ci ne m’empêche pas de croire que, même s’il a perdu des joueurs importants à l’intersaison et est apparu moins complet qu’Arsenal, Paris peut espérer faire un beau parcours en Ligue des champions », a lâché l’ancien international Anglais.