PSG : Ce coup de fil qui révèle la présence d’un féministe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La journaliste de Canal + Margot Dumont s'est retrouvée malgré elle au coeur d'une séquence virale avec Luis Enrique mardi soir, en marge du choc entre Arsenal et le PSG et en Ligue des Champions. Mais en dépit de ce bad buzz pour le coach espagnol, elle assure de son côté qu'Enrique est un coach féministe et n'a aucun problème avec le fait qu'elle soit une femme. Explications.

« Ma tactique ? Je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique car vous ne la comprendriez pas ». Voilà la réponse sèche lâchée par Luis Enrique envers Margot Dumont et qui a fait le buzz mardi soir, en marge de la rencontre entre Arsenal et le PSG en Ligue des Champions (2-0). Le coach espagnol, très énervé après la défaite de son équipe, a donc sèchement recalé la journaliste de Canal + en direct lorsque cette dernière a tenté de lui faire parler de sa tactique mise en place au PSG. Une attitude qui a été critiquée de toute part, et certains accusent même Luis Enrique d'avoir adopté une attitude misogyne envers Margot Dumont.

PSG - Dembélé : Le policier Luis Enrique s’est totalement trompé ! https://t.co/uNwGracLVh pic.twitter.com/ViKHs0YVyQ — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

« Un féministe très engagé pour les droits des femmes »

Interrogée dans les colonnes de L'EQUIPE, la journaliste de Canal + révèle un coup de fil qui lui en a appris davantage sur Luis Enrique et sa considération des femmes : « S'il m'a répondu ainsi parce que je suis une femme ? Pas du tout, je n'ai pas eu cette sensation-là. Avant de démarrer à Canal, j'ai appelé Ambre Godillon, une amie, qui a longtemps travaillé au PSG avec lui. Je voulais savoir comment il fonctionnait. Elle m'a dit qu'il était aussi un féministe, très engagé pour les droits des femmes etc. Quand je l'ai rencontré lors du match contre Gérone (1-0), tout s'était d'ailleurs bien passé. Je pense que là, après cette défaite, il aurait en fait répondu la même chose à un journaliste homme », révèle Margot Dumont.

« Il n'y a pas de sujet et on passe à autre chose »

Elle poursuit en expliquant qu'elle n'appréhendait pas du tout ses retrouvailles avec Luis Enrique pour le prochain match européen du PSG : « Mais pas du tout. Je vais essayer de lui faire passer un message pour lui dire que pour moi, il n'y a pas de sujet et qu'on passe à autre chose. Et la prochaine fois que je le vois, il y aura un échange avant, en off. Il n'aime pas les médias, c'est son choix et sa vision des choses. Mais c'est un professionnel et un entraîneur capé, avec beaucoup d'expérience. Il ne devrait donc pas répondre de cette manière-là », poursuit Margot Dumont.