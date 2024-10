Mbappé : Le PSG a un gros problème !

Thomas Bourseau

Mardi soir, le PSG a aligné un trio d’attaque composé de Bradley Barcola, Désiré Doué et Kang-In Lee en position axiale lors de la défaite concédée par les Parisiens sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des champions (2-0). Pas de buteur de métier donc au Paris Saint-Germain depuis le départ de Kylian Mbappé. Un véritable manque pour l’effectif de Luis Enrique selon Edouard Cissé.

Kylian Mbappé s’en est allé du côté du Real Madrid à la dernière intersaison après avoir bouclé un septième et ultime exercice à 44 buts en faveur du PSG. Le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale n’a pas été numériquement remplacé par un attaquant star pendant le mercato estival. Une erreur selon Edouard Cissé.

«Qui va bien pouvoir marquer à Paris ? Ça m’inquiète»

L’ancien milieu de terrain du PSG, également passé par l’OM, reconnaît que le Paris Saint-Germain est désavantagé par rapport aux autres grandes équipes européennes depuis le départ de Kylian Mbappé. « Qui va bien pouvoir marquer à Paris ? Ça m’inquiète. Toutes les grandes équipes ont ce genre de joueurs. On aime ou pas Mbappé, mais il marque 44 buts. City est mieux parce qu’il y a Haaland. Le Real a des strikers. Barcelone a Lewandowski et en plus il y a Lamine Yamal ».

«Le haut niveau, ce sont des milieux qui sont relativement impactants»

En outre, Edouard Cissé a souligné un autre problème au Parisien : le manque de taille au milieu de terrain. « C’est certainement un choix mais quand la moyenne au milieu de terrain est de 1,74m, c’est difficile d’exister. Ce sont des joueurs sérieux. Mais si tout le monde a fait son match, c’était tout simplement insuffisant. Le haut niveau, ce sont des milieux qui sont relativement impactant, ont de la taille et sont athlétiques en plus d’être techniques ».