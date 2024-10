PSG - Barcola : Le coup de gueule de Luis Enrique contre la presse française

Axel Cornic

La sérénité est loin de régner autour du Paris Saint-Germain et surtout autour de Luis Enrique, qui s’attire énormément de critiques en ce début de saison. Et les choses ne devraient pas aller en s’arrangeant, puisque la relation entre la presse française et le coach parisien pourrait bien se compliquer !

La défaite en Ligue des Champions face à Arsenal (2-0) a fait beaucoup de mal au PSG. Les hommes de Luis Enrique n’ont rien pu faire face aux Gunners de Mikel Arteta en dépit d’une domination dans la possession, mais c’est surtout ce qui s’est passé en marge de cette rencontre qui a fait parler ce mercredi.

La polémique Luis Enrique

L’échange assez froid entre Luis Enrique et une journaliste de Canal+ a en effet donné lieu à des gros débats, surtout sachant la relation spéciale qu’il a toujours eu avec la presse. Récemment, le coach du PSG avait notamment annoncé qu’il était prêt à renoncer jusqu’à 50% de son salaire actuel, si cela lui permettait de ne plus parler aux journalistes.

Un traitement injuste pour Barcola ?

Les deux parties ne devraient vraisemblablement pas se rapprocher, bien au contraire. RMC Sport nous apprend en effet que Luis Enrique n’apprécierait absolument pas l’attitude de la presse française à l’encontre de Bradley Barcola, tantôt portés aux nues pour tout de suite être critiqué en cas de mauvaise performance.