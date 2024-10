Guardiola - PSG : Luis Enrique «s’entête», il le paye cash !

Thomas Bourseau

Le PSG s’est incliné face au réalisme d’Arsenal mardi soir en Ligue des champions (2-0). Pour ce choc de la deuxième journée de saison régulière, Luis Enrique avait fait un pari tactique en attaque avec Kang-In Lee qui ne s’est pas avéré payant. Aux yeux d’Emmanuel Petit, l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’entête à vivre dans le passé et a notamment fait référence à son passage au FC Barcelone.

Pep Guardiola est devenu une référence de management. De par son style de jeu de possession, mais aussi ses coups tactiques dans ses compositions d’équipes hybrides qui ont souvent porté leurs fruits. Le technicien espagnol a inspiré plusieurs de ses compatriotes comme Mikel Arteta à Arsenal ou bien Luis Enrique au FC Barcelone et actuellement au PSG. Néanmoins, du point de vue d’Emmanuel Petit, Enrique serait totalement dans l’erreur.

«Il va falloir qu’il comprenne que le Barça, c’était à une certaine époque»

Mardi soir sur le terrain d’Arsenal, Luis Enrique avait décidé de sanctionner Ousmane Dembélé pour un retard à l’entraînement dimanche dernier en ne l’incluant pas dans le groupe pour ce choc de la 2ème journée de saison régulière de la Ligue des champions (0-2). Résultat, la jeune recrue Désiré Doué a été pour la première fois alignée dans le onze de départ du PSG en Ligue des champions et Kang-In Lee a évolué au poste d’attaquant axial dans un rôle de faux neuf qui a souvent été vu au FC Barcelone par le passé. Emmanuel Petit estime que là réside la genèse du problème.

« Il veut mettre son projet du Barça à Paris alors qu’il n’a pas les profils de joueurs à certains postes. Surtout, il n’a pas Iniesta, Messi, Xavi, Luis Suarez… Il va falloir qu’il comprenne que le Barça, c’était à une certaine époque. Pour continuer à jouer de cette façon, il faut avoir les profils pour le faire. Il bride et frustre certains joueurs comme Nuno Mendes. Je suis frustré et en colère. Je savais qu’Arsenal était supérieur mais j’attendais que Luis Enrique, surtout après ce qui s’est passé avec Ousmane Dembélé, fasse preuve d’un peu plus d’humilité ».

«Je suis désolé, mais seul Guardiola arrive à le faire»

« Il s’est trompé sur son onze et a donné le bâton pour se faire battre. Il s’entête à vouloir reproduire au PSG ce qu’il a vécu au Barça. Je suis désolé, mais seul Guardiola arrive à le faire avec les meilleurs joueurs au monde ». a conclu le champion du monde 98 et l'icône d’Arsenal sur les ondes de RMC mercredi pendant l’émission Rothen s’enflamme.