Transferts - PSG : Un problème est dénoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt après la défaite du PSG sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des Champions mardi soir, Gianluigi Donnarumma se retrouve une nouvelle fois contesté. Et Jérôme Rothen, ancien joueur emblématique du PSG, s'est lâché à ce sujet en direct sur RMC mercredi et laisse entendre qu'il faudrait recruter un autre gardien.

Le PSG n'a pas réussi à faire sensation mardi soir à l'Emirates Stadium, sur la pelouse d'Arsenal, pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions. Avec un Gianluigi Donnarumma peu inspiré et fautif sur les deux buts, la formation de Luis Enrique s'est finalement inclinée 2-0 face aux Gunners. Et le débat autour de la légitimité du gardien de but italien refait donc surface au PSG, avec certains observateurs qui militent pour du neuf à ce poste.

PSG : Riolo annonce déjà un «problème» avec ce phénomène https://t.co/HWs6TBgiPN pic.twitter.com/suO0NPxrp6 — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

« T'as besoin d’avoir des mecs au meilleur niveau possible »

Jérôme Rothen, ancien joueur emblématique du PSG, a laissé entendre en direct sur RMC Sport mercredi que le club francilien aurait tout intérêt à recruter un autre profil pour remplacer Donnarumma : « Les gros matchs de Ligue des champions se jouent sur des détails et t’as besoin d’avoir des mecs au meilleur niveau possible sur les postes clés. L’année dernière, sur les matchs de Dortmund, on ne peut pas dire que Donnarumma a été très fiable, au contraire. Les deux buts encaissés au match aller et au match retour sont pour lui, deux buts sur coups de pied arrêtés dans les 5,50m », indique l'ancien joueur du PSG dans son émission, Rothen s'enflamme.

« Donnarumma n'est pas fiable, au contraire »

« L’année dernière, sur les matchs de Dortmund, on ne peut pas dire que Donnarumma a été très fiable, au contraire. Les deux buts encaissés au match aller et au match retour sont pour lui, deux buts sur coups de pied arrêtés dans les 5,50m », poursuit Jérôme Rothen. Reste à savoir si le PSG décidera de remplacer ou non son gardien dans les mois à venir...