Dembélé - Luis Enrique : Le vestiaire du PSG a choisi son camp ?

Axel Cornic

Une première polémique se dessine au Paris Saint-Germain, avec la récente mise à l’écart d’Ousmane Dembélé par Luis Enrique lors du choc de Ligue des Champions face à Arsenal. Un choix assumé par le technicien espagnol, mais qui ne semble pas du tout faire l’unanimité au sein du vestiaire parisien, où des tensions pourraient bien faire surface.

Normalement, il faut attendre l’hiver pour que ça flambe au PSG. Cette fois-ci, ça pourrait bien arriver beaucoup plus tôt puisqu’une première polémique s’est précisée ces derniers jours, entre deux des hommes forts de l’équipe. Le premier est l’entraineur Luis Enrique et le second Ousmane Dembélé, l’un des Parisiens les plus incisif en ce début de saison.

Luis Enrique se passe de Dembélé

D’après les informations de RMC Sport, tout viendrait d’une altercation entre les deux hommes à la mi-temps du match de Ligue 1 entre le PSG et le Stade Rennais (2-0). Luis Enrique aurait reproché son individualisme à Dembélé, qui lui aurait répondu et tenu tête. Une réaction pas vraiment appréciée, avec l’entraineur parisien qui a finalement décidé de se passer de lui pour le premier gros rendez-vous de Ligue des Champions, face à Arsenal.

Le vestiaire n’a pas compris

Les dirigeants semblent totalement derrière l’entraineur, mais cela ne semble pas être le cas de tout le monde ! RMC explique en effet que la décision de Luis Enrique n’aurait pas été comprise par une grande partie du vestiaire du PSG, qui estimait que la raison de la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé était « discutable ». Certains n’auraient d’ailleurs pas compris comment le coach pouvait se passer de l’un de ses meilleurs éléments, pour le plus gros match de ce début de saison.