PSG : Sanctionné, Dembélé fait son mea culpa

Alexis Brunet

Dernièrement, le PSG a été secoué par un conflit interne. Alors qu’il n’était pas blessé, Ousmane Dembélé n’avait pas été retenu pour le match contre Arsenal en Ligue des champions. Le Français avait été puni par Luis Enrique, car il était notamment arrivé en retard à un entraînement. Finalement, l’affaire serait aujourd'hui de l'histoire ancienne, puisque l’attaquant se serait excusé auprès de son coach.

Depuis le début de saison, Ousmane Dembélé est l’un des joueurs les plus importants au PSG. En six matches de Ligue 1, l’attaquant a déjà marqué quatre buts et distillé quatre passes décisives. Des statistiques flatteuses que l’ancien Barcelonais n’a pas pu améliorer face à Arsenal en Ligue des champions. Ce dernier n’avait pas été retenu dans le groupe parisien par Luis Enrique.

Luis Enrique a puni Ousmane Dembélé pour un retard

Une décision étonnante de la part de Luis Enrique, qui se privait alors là d’un argument de poids pour venir à bout d’Arsenal. D’après les informations de Foot Mercato, l’entraîneur du PSG a pris cette décision car Ousmane Dembélé était notamment arrivé très en retard à un entraînement qui avait suivi le match contre Rennes. L’attaquant n’avait pas pu apporter de justification à ce retard, ce qui a donc poussé l’ancien sélectionneur de l’Espagne à faire un tel choix. Ce dernier s’est donc tiré une balle dans le pied et les Parisiens ont perdu 2-0 contre les Gunners.

Dembélé s’est excusé auprès de Luis Enrique

Que les supporters du PSG se rassurent, Ousmane Dembélé devrait très rapidement retrouver les terrains. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’attaquant devrait même être dans le groupe pour le prochain match face à l’OGC Nice, dimanche. En effet, il se serait excusé auprès de Luis Enrique pour son retard et la situation devrait revenir à la normale. Reste à voir si le coach parisien décidera de le titulariser directement face à l’équipe de Franck Haise ou bien s’il le fera entrer en cours de jeu.