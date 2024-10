Un joueur du PSG inquiété par la justice ?

Axel Cornic

Poussé vers la sortie lors du mercato estival mais finalement jamais parti, Milan Skriniar pourrait connaitre des semaines agitées. Le défenseur central slovaque du Paris Saint-Germain se retrouve en effet pris dans une enquête de la police italienne sur les Ultras de l’Inter, son ancien club, pour activités mafieuses.

Fortement voulu par Luis Campos, qui était prêt à offrir plus de 70M€ pour l’arracher à l’Inter, Milan Skriniar ne fait pas vraiment l’unanimité au PSG. C’est surtout le cas du côté de Luis Enrique, qui ne serait pas vraiment fan de son profil et qui lui préfère clairement Marquinhos, Willian Pacho ou encore Lucas Beraldo.

Skriniar et les Ultras de l’Inter

L’international slovaque n’a finalement pas quitté Paris lors du dernier mercato, mais pour le moment sa situation n’a pas changé avec seulement 111 minutes de jeu depuis le début de la saison. Pour ne rien arranger, son nom est apparu dans une grosse affaire qui fait beaucoup parler en Italie, où la police a ouvert une enquête sur les Ultras de l’AC Milan et de l’Inter, club dont il a porté les couleurs jusqu’en juillet 2023 avant de rejoindre le PSG.

Une autre polémique au PSG ?

Des interceptions ont fuité dans la presse et on apprend notamment que Milan Skriniar avait été convoqué par certains chefs influents du virage Nord de San Siro, en janvier 2023. « On voulait des informations relatives à sa prolongation de contrat entre le joueur et l'Inter, testant ainsi son éventuelle envie de quitter Milan et essayant de le convaincre de rester dans l'équipe » apprend-on avec les révélations de Mediaset.

« T’as vu comment il avait peur, sa voix tremblait… »

Ce n’est pas tout, puisque ces fuites nous offrent également un échange entre deux des accusés, qui ont parlé d’un Milan Skriniar très intimidé. « T’as vu comment il avait peur, sa voix tremblait… Bon, après il avait peur quand ça a commencé, mais ensuite il s’est laissé aller » a déclaré Mauro Nepi, l’un des chefs influents des Ultras de l’Inter. Et les choses pourraient aller plus loin, puisque plusieurs médias en Italie assurent que le défenseur du PSG devrait être convoqué comme témoin par la police italienne.