«Il va partir, c’est décidé à 100%», nouvelle bombe sur un joueur du PSG !

Pas vraiment en odeur de sainteté au Paris Saint-Germain et même poussé vers la sortie lors du dernier mercato, Milan Skriniar se retrouve au centre d’une grosse polémique en Italie. Le parquet de Milan enquête actuellement sur les actions de certains chefs Ultras de l’Inter et des interceptions concernent directement le défenseur central parisien, passé par le club italien de 2017 à 2023.

Il aurait pu être l’une des nombreuses victimes du ménage voulu par Luis Enrique à Paris, cet été. Milan Skriniar n’a finalement pas quitté le PSG, même s’il semble désormais bien loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Mais ce n’est pas vraiment sa situation parisienne qui fait réagir en ce moment.

Skriniar face aux Ultras de l’Inter

La police italienne a en effet ouvert une enquête sur les Ultras de l’Inter ainsi que de l’AC Milan, concernant des infiltrations mafieuses. On y apprend notamment que des membres des supporters nerazzurri ont souhaité rencontrer Milan Skriniar en janvier 2023, pour en savoir plus sur son avenir. « On voulait des informations relatives à sa prolongation de contrat entre le joueur et l'Inter, testant ainsi son éventuelle envie de quitter Milan et essayant de le convaincre de rester dans l'équipe Nerazzurri » apprend-t-on, avec Sport Mediaset qui rapporte les propos de l’un des chef ultras interisti.

« Il avait peur quand ça a commencé, mais ensuite il s’est laissé aller »

Dans ce même extrait on apprend également que cette rencontre n’avait pas forcément rassuré Milan Skriniar, qui avait fini par rejoindre l’Inter pour rejoindre le PSG à la fin de son contrat, en juillet 2023. « Il va partir, c’est décidé à 100%. T’as vu comment il avait peur, sa voix tremblait… Bon, après il avait peur quand ça a commencé, mais ensuite il s’est laissé aller. Mais il a assumé, il ne s’est pas caché » aurait confié Mauro Nepi, l’un des accusés, qui parlait à l’un des autres chefs du virage Nord de San Siro.