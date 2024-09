Gros retournement de veste au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps poussé vers la sortie par le PSG durant le mercato estival, Milan Skriniar n'entrait pas du tout dans les plans de Luis Enrique. Mais le défenseur central slovaque a finalement été aligné samedi soir contre Brest avec une bonne performance à la clé, et l'entraîneur du PSG semble avoir retourné sa veste sur ce dossier.

Ce n'est un secret pour personne, Milan Skriniar (29 ans) est passé proche d'un départ du PSG cet été. Un an seulement après son arrivée en provenance de l'Inter Milan, le défenseur central slovaque s'est retrouvé sur la liste des transferts puisque Luis Enrique ne comptait plus du tout sur lui. Mais faute d'offre concrète, Skriniar est finalement resté au PSG, et il a été aligné samedi soir lors de la victoire contre Brest (3-1).

Le PSG relance un clash qui a fait le buzz ! https://t.co/ZfkDCJQDfA pic.twitter.com/YdUQ43ubjm — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

Luis Enrique déclare sa flamme à Skriniar

Interrogé en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique a confié tout le bien qu'il pensait de Skriniar, pourtant indésirable il y a encore quelques semaines au PSG : « Pour moi, à son poste de défenseur central, Milan a affiché un très haut niveau. Je suis très content de voir ses qualités et son niveau de football parce qu'il est capitaine de sa sélection avec une expérience de très haut niveau », a indiqué le coach espagnol.

« C'est un 10/10 aujourd'hui. »

« Aujourd'hui, il a joué exactement comme nous le souhaitions. Il a été très fort dans tous les duels, il a très bien joué et il nous a offert la première supériorité. C'est un 10/10 pour Milan aujourd'hui », poursuit Luis Enrique au sujet de Skriniar. L'entraîneur du PSG a donc retourné sa veste dans ce dossier.