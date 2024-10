PSG : Luis Enrique a un problème avec ce joueur, Riolo balance

Amadou Diawara

Etincelant lors de l'Euro 2024, Fabian Ruiz n'arrive pas à reproduire les mêmes prestations avec le PSG de Luis Enrique. Interrogé sur le milieu de terrain espagnol, Daniel Riolo a fait un terrible constat. A en croire le journaliste français, Fabian Ruiz n'évoluera jamais à son meilleur niveau avec le PSG.

Lors de l'été 2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a bouclé la signature de Fabian Ruiz. En effet, le club de la capitale a arraché le milieu de terrain de 28 ans au Napoli d'Aurelio De Laurentiis, et ce, grâce à une offensive à hauteur de 22,5M€. Toutefois, le séjour de Fabian Ruiz à Paris ne se passe pas comme il l'aurait imaginé.

Fabian Ruiz a brillé à l'Euro 2024 avec l'Espagne

Lors de sa première saison au PSG, Fabian Ruiz était en grande difficulté, n'arrivant pas à gagner une place de titulaire. S'il a vécu le même sort au début de l'exercice 2023-2024, l'international espagnol a finalement réussi à s'imposer dans le XI de Luis Enrique lors du second acte. Après avoir réalisé un grand Euro, Fabian Ruiz pouvait postuler pour retrouver une place importe dans l'effectif du PSG cette saison. Toutefois, le milieu de terrain de 28 ans n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau. Et à en croire Daniel Riolo, le PSG ne verra jamais le Fabian Ruiz de l'Espagne.

«Ruiz, c’est comme si tu l’as pas»

« Fabian Ruiz, il y a un problème. Visiblement, Luis Enrique, qui ne l’aimait pas déjà quand il était sélectionneur, n’arrive pas à le faire jouer comme il joue avec l’Espagne. Alors on me dit qu’il est mieux entouré avec l’Espagne car il y a Rodri. Donc ça veut dire que Ruiz en gros, c’est comme si tu l’as pas », a regretté Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot de RMC Sport, après la défaite du PSG sur la pelouse d'Arsenal ce mardi soir.