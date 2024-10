PSG : Catastrophe historique pour Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse d’Arsenal à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Champions (2-0). Une nouvelle défaite européenne pour le club de la capitale, qui réalisait jusque-là un bon début de saison. Arrivé à Paris en juillet 2023, Luis Enrique a le plus gros ratio de défaite de l’ère QSI parmi les entraîneurs. Explication.

Un gros coup d’arrêt pour le PSG. Ce mardi soir, le club parisien n’a pas pu éviter la défaite face à une belle équipe d’Arsenal (2-0). Malgré une victoire contre Gérone (1-0) en ouverture de cette nouvelle formule de Ligue des Champions, la formation parisienne a subi un revers de rang, et ne lance pas sa campagne européenne de la meilleure des manières. A l’instar de l’an passé, le PSG dispose d’un calendrier très musclé pour cette phase préliminaire de la C1, avec des affrontements face à Arsenal (perdu ce mardi), mais aussi face à l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich, ou encore Manchester City.

« Pour connaître le niveau de l'équipe, il va falloir attendre la fin de la saison »

« L'adversaire était meilleur (...), et est l'une des meilleures équipes du monde, surtout dans le jeu aérien. Il est impossible d'avoir un résultat qui nous convient quand on n'arrive pas à gagner les duels sur le terrain, les défenseurs ont anticipé nos attaques et nos attaquants n'ont jamais réussi à battre les défenseurs. Pour connaître le niveau de l'équipe, il va falloir attendre la fin de la saison, c'est le premier match à haut niveau qu'on a eu, il y aura d'autres matchs de ce genre », expliquait notamment Luis Enrique à la fin du match. Comme le précise le compte X Stats du Foot, l’Espagnol est l’entraîneur avec le plus haut taux de défaite de l’histoire récente du PSG en Ligue des Champions.

Un bilan très compliqué pour Luis Enrique

En effet, sous QSI (depuis 2011), personne n’a fait pire que Luis Enrique et ses 6 défaites en 14 rencontres de C1, soit un ratio de 43 % de revers. Concernant les autres coachs du PSG, Laurent Blanc a un bilan de six victoires, cinq matchs nuls, six défaites en Ligue des Champions. Unaï Emery a quant à lui connu deux victoires, deux matchs nuls, et quatre défaites. Pour Thomas Tuchel, qui aura amené le PSG en finale de la Ligue des Champions, le bilan de l’Allemand est de huit victoires, trois matchs nuls, six défaites. Mauricio Pochettino a quant à lui remporter cinq victoires, avec deux matchs nuls et cinq défaites.