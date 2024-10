«Noyé dans le lac», un joueur du PSG prend cher !

Amadou Diawara

Pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions, le PSG s'est déplacé sur la pelouse d'Arsenal. Sans Ousmane Dembélé, Luis Enrique a décidé de titulariser Désiré Doué sur son aile droite. Alors que le PSG s'est incliné ce mardi soir, Daniel Riolo a taclé sèchement le crack de 19 ans.

Ce mardi soir, le PSG a affronté Arsenal à l'Emirates Stadium. Pour ce rendez-vous au sommet, le coach parisien a décidé de se passer des services d'Ousmane Dembélé, qui aurait eu une mauvaise attitude envers ses coéquipiers à l'entrainement.

Mercato - PSG : Un transfert historique du côté de l’OM ? https://t.co/bzwkGF2rAb pic.twitter.com/LE0bqaIS1Y — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

Riolo a taclé Doué

Pour remplacer Ousmane Dembélé sur l'aile droite, Luis Enrique a choisi de titulariser Désiré Doué. Toutefois, le crack de 19 ans n'a pas pu empêcher la défaite du PSG contre Arsenal (2-0). Présent dans l'émission l'After Foot après la rencontre, Daniel Riolo s'est est pris à Désiré Doué.

«Désiré Doué prend l'eau»

« Dans l'équipe, tu as Bambi et Pan-pan. On a Bambi qui a grandi un peu, quasiment adulte. Et je suis en train de dire qu'il a progressé. Tu avais un jeune, qui est en train de progresser (Barcola, ndlr) et tu as mis Pan-pan de l'autre côté car tu as fait la police pour Dembélé. Désiré Doué prend l'eau et il est noyé dans le lac le petit lapin. Doué a même plus de talent que l'autre. Tu l'as vu en LDC Barcola ? Contre Dortmund tu l'as vu, tu l'as vu là aussi. Ce soir il n'ose même pas dribbler ! En deuxième mi-temps, Luis Enrique a dit à Pan-pan 'va à gauche" pour troubler Arteta », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.