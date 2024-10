PSG : Barcola provoque un clash en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Première défaite pour le PSG en Ligue des champions. Le club de la capitale s'est incliné sur la pelouse d'Arsenal ce mardi soir (2-0). Après la rencontre, Bradley Barcola s'est retrouvé au cœur des discussions. A l'instar de son équipe, l'ancien ailier de l'OL ne s'est pas montré à son aise. Un constat qui a débouché sur une altercation entre Daniel Riolo et Jérôme Rothen.

En l’absence d’Ousmane Dembélé, écarté par Luis Enrique, le PSG comptait sur Bradley Barcola, l’une de ses flèches. Mais l’ancien ailier de l’OL a eu les jambes coupées par la solidité des Gunners. Arsenal a fait preuve d’une incroyable efficacité pour venir à bout du club parisien. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo et Jérôme Rothen ont débattu sur la performance du PSG.

«Je savais déjà que j’irai au PSG», la grande révélation sur son transfert https://t.co/HrBtXla8Im pic.twitter.com/mQB01323r8 — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

Echange animé entre Riolo et Rothen

Les deux hommes se sont opposés sur la prestation de Bradley Barcola. « Bambi, quoi que tu dises, il est titulaire quasiment en équipe de France et il marque but sur but » a lâché Jérôme Rothen. Mais Daniel Riolo regrette son manque d’efficacité, notamment en Ligue des champions. « Il met but sur but ? Où ça ? Contre qui il les a mis les buts ? » a regretté le chroniqueur.

« Il n’osait rien faire »

Rothen a alors souhaité mettre l’accent sur les six buts inscrits par Barcola en Ligue 1 depuis le lancement de la saison. « Ah maintenant c’est contre qui. Maintenant, on va regarder contre qui il va jouer. Et puis quand il va marquer des buts contre Marseille, contre des grosses équipes en Ligue 1, tu vas dire « Oui mais c’est la Ligue 1 ». L’année dernière, il a bien marqué en Ligue des Champions ». Un argument qui n’a pas convaincu Riolo, persuadé que le joueur de 22 ans est encore trop tendre pour performer sur la scène européenne. « Jamais de la vie. Je te dis que ce joueur là, lui et encore plus Doué, qui faut qu’il apprenne, qui a encore plus de talent que l’autre si tu veux savoir. Barcola, il n’a même pas un an de compétition. Tu vois bien que ce soir, il n’ose même pas dribbler. Il a eu plein de ballons et il n’osait rien faire » a-t-il répondu lors de l ‘émission After Foot.