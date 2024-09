PSG : Critiqué, Barcola lâche sa réponse à ses détracteurs

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d’un début de saison canon, Bradley Barcola avait toutefois connu un coup de moins bien lors des dernières rencontres. Un passage à vide pour le joueur du PSG qui lui a valu certaines critiques. Mais c’est sur le terrain que Barcola a répondu, inscrivant un doublé lors de la rencontre face à Rennes. Suite à cela, le Parisien s’est confié après avoir été pointé du doigt.

C’est un gros choc qui attend le PSG ! Ce mardi soir, le club de la capitale se déplace à Londres pour affronter Arsenal en Ligue des Champions. Une rencontre que les joueurs de Luis Enrique ont préparé de la meilleure des façons en gagnant face à Rennes. Vendredi soir, le leader de la Ligue 1 s’est imposé (3-1) grâce notamment à un très bon Bradley Barcola.

Barcola crucifie Rennes

Auteur d’un doublé et impliqué que le 3ème but de Kang-in Lee, Bradley Barcola a livré une très grande prestation lors de la rencontre face à Rennes. De quoi montrer que l’attaquant du PSG n’a rien perdu de son début de saison. Plus en retrait lors des derniers matchs du club de la capitale, Barcola a apporté la meilleure des réponses à ses détracteurs sur le terrain.

« Je continue à travailler et à me donner à fond »

Après cette rencontre entre le PSG et Rennes, Bradley Barcola a d’ailleurs été interrogé sur les critiques dont il a pu faire l’objet au cours des derniers jours. Dans des propos accordés au micro de Téléfoot, l'international français a alors répondu : « Je ne regarde pas forcément ça. Je continue à travailler et à me donner à fond pour redresser ce niveau. Je suis content aujourd’hui ».