Départ de Mbappé : Un joueur du PSG enfin libéré ?

Pierrick Levallet

C’est terminé, le PSG a enfin mis un terme au bling-bling dans son vestiaire. Après Neymar et Lionel Messi en 2023, c’est Kylian Mbappé qui a quitté les Rouge-et-Bleu cet été. Le club de la capitale ne compte plus de réelle star désormais dans son effectif. Et cela aurait libéré un élément aujourd’hui précieux de Luis Enrique.

Après avoir longtemps misé sur les stars, le PSG a décidé de changer sa méthode de recrutement avec Luis Campos. Terminé le bling-bling et l’empilement des grands noms dans le vestiaire, le club de la capitale compte désormais sur des profils nécessaires à l’équipe et sur la jeunesse. C’est dans ce sens que le PSG s’est débarrassé de Neymar et Lionel Messi en 2023. Un an plus tard, c’est Kylian Mbappé qui a quitté les Rouge-et-Bleu pour s’engager librement au Real Madrid.

PSG : Une condition est fixée pour ce renfort https://t.co/fWlD5NmCT3 pic.twitter.com/g5rmdq74x2 — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

Barcola enfin libéré au PSG ?

Et comme le rapporte Le Parisien, Bradley Barcola se sentirait désormais libéré dans une équipe qui ne compte plus de réelle star depuis le départ de Kylian Mbappé. L’ancien de l’OL sait qu’il a une place importante, et il rend parfaitement bien la confiance que Luis Enrique ne cesse de lui accorder. L’ailier de 22 ans a déjà marqué plus de buts (6 en 7 matchs) que la saison passée (5 en 42 rencontres).

Luis Enrique compte sur lui pour Arsenal

Son profil suscitait parfois le doute après son arrivée au PSG. Bradley Barcola a réussi à retourner la situation à son avantage. L’international français apparaît désormais comme une évidence aux yeux des supporters parisiens. Reste maintenant à voir si Bradley Barcola saura faire preuve de régularité. Il se sait en tout cas très attendu dans les grands rendez-vous, à commencer par le choc de ce mardi contre Arsenal en Ligue des champions. Luis Enrique va en tout cas inévitablement compter sur lui. À suivre...