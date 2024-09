PSG : Quatre renforts offerts à Luis Enrique ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours invaincu cette saison, le PSG a battu le Stade Rennais vendredi soir au Parc des Princes (3-1), malgré quelques frayeurs. Luis Enrique disposait d'un groupe très réduit pour ce match, en raison de blessures. A l'approche du duel face à Arsenal en Ligue des Champions, l'entraîneur espagnol devrait voir plusieurs joueurs faire leur retour dans son effectif.

Après les débuts mitigés face à Gérone il y a deux semaines, le PSG aura un nouveau rendez-vous important en Ligue des Champions. Mardi soir face à Arsenal, il faudra sûrement faire mieux. Luis Enrique pourra profiter d'un effectif un peu plus fourni, puisque plusieurs joueurs seraient sur le retour.

PSG : «C’est une blague», il balance en direct sur le chouchou de Luis Enrique https://t.co/wyaWWvS9MQ pic.twitter.com/LDnIqdLFAk — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

Donnarumma et Vitinha de retour dans le groupe ?

Comme l'indique Le Parisien, Gianluigi Donnarumma et Vitinha devraient bien être présents dans le groupe pour affronter Arsenal. Le portier italien avait ressenti une gêne après le premier match en Ligue des Champions face à Gérone, et il avait laissé sa place dans la cage du PSG à Matvey Safonov. Même chose pour le Portugais, qui a manqué le match face à Rennes à cause d'un pépin à une cheville.

Luis Enrique peut respirer

Titulaire au PSG depuis la blessure de Gonçalo Ramos, Marco Asensio s'était blessé face à Gérone, et il a manqué les deux derniers matches de championnat. L'Espagnol est en phase de retour, et il pourrait également faire partie du voyage en Angleterre. Nuno Mendes, lui, était forfait face à Rennes à cause d'un syndrome viral. S'il participe à la séance d'entrainement de ce dimanche matin, le Portugais devrait être de la partie contre Arsenal.