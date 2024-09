Le PSG a enfin trouvé son «nouveau Mbappé» !

Pierrick Levallet

Le mercato estival 2024 a marqué la fin de l’aventure de Kylian Mbappé au PSG. Le capitaine de l’équipe de France a signé libre au Real Madrid, et les Rouge-et-Bleu n’ont recruté personne pour le remplacer cet été. Le club de la capitale semble toutefois avoir trouvé le successeur de la star de 25 ans directement dans son propre effectif.

Après sept ans à défendre les couleurs du PSG, Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière cet été. Le capitaine de l’équipe de France a profité de la fin de son contrat chez les Rouge-et-Bleu pour signer libre au Real Madrid. Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les dirigeants parisiens ciblaient un nouvel ailier gauche pour le remplacer, le PSG n’a finalement recruté personne en attaque.

Le PSG a un problème à cause de Luis Enrique https://t.co/tq3hLZUvSh pic.twitter.com/Xx1qBBGMFb — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

Barcola brille depuis le départ de Mbappé

Luis Enrique a alors dû faire avec les éléments offensifs déjà présents dans son effectif. Et le PSG semble avoir déniché son « nouveau Mbappé » avec Bradley Barcola comme le rapporte AS. Auteur de 6 buts en 7 matchs, l’international français a réussi à combler le vide laissé par le départ de la star de 25 ans. Luis Enrique lui accorde une grande confiance, et cela lui réussit bien.

Le PSG compte sur lui !

Bradley Barcola brille depuis le début de saison. Recruté pour 50M€ en 2023, l’ancien de l’OL occupe désormais une place importante dans le onze de Luis Enrique. Le PSG mise grandement sur lui, surtout dans les grands rendez-vous. À voir maintenant si l’ailier de 22 ans se montrera à la hauteur ce mardi contre Arsenal en Ligue des champions.