Il éteint les espoirs du PSG avec Dembélé

Cette saison, le PSG ne peut plus compter sur Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. L'attaquant français avait pour habitude de trouver le chemin des filets quasiment à chaque rencontre. Le club parisien n'a pas trouvé son nouveau serial buteur. Mais il pouvait espérer compter sur Ousmane Dembélé, plus efficace qu'à l'accoutumé depuis le début de saison. Toutefois, à en croire Jérôme Rothen, il ne devrait pas atteindre la barre des 25 réalisations.

Ousmane Dembélé réalise un très bon début de saison avec le PSG, c'est indéniable. L'ancien du FC Barcelone a déjà marqué plus de buts cette saison que lors de l'exercice 2023-2024, et il se montre assez efficace devant les cages adverses, même s'il retombe parfois dans ses travers.

Dembélé ne s'est pas transformé en buteur

Cette saison, Luis Enrique avait prévu de faire confiance à Gonçalo Ramos. Celui-ci s'étant blessé, Luis Enrique devait trouver une nouvelle solution pour empiler les buts. « Quand Gonçalo Ramos va revenir et qu'il va être prêt, est-ce qu'il va jouer ? Ou Luis Enrique va-il continuer avec son faux numéro 9, qui pour moi est un problème, surtout au Parc des Princes ? Parce que le faux numéro 9, ça t'oblige à avoir un grand Barcola, qu'on a eu sur les deux/trois premiers matchs, et/ou un Dembélé décisif » lance Jérôme Rothen dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport.

«On ne peut pas s'attendre à ce qu'il mette 25 buts»

Capable de trouver le chemin des filets assez régulièrement cette saison, Ousmane Dembélé ne s'est pas transformé en serial buteur du jour au lendemain. L'ailier de 27 ans est attendu pour planter encore beaucoup de buts mais il ne faut pas non plus s'enflammer d'après Jérôme Rothen : « Quand on voit la carrière de Dembélé, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il mette 25 buts dans l'année, même s'il a de bonnes stats cette saison. Donc tu es obligé d'avoir un numéro 9 qui marque des buts. J'attends de voir comment Luis Enrique va intégrer Gonçalo Ramos a cette équipe ».