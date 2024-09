Double coup dur au PSG, Luis Enrique a un sérieux problème !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Attaquant du PSG depuis l'année dernière, Randal Kolo Muani représente l'un des plus gros achats du club. Pourtant son bilan est plutôt mitigé depuis son arrivée dans le club de la capitale, puisqu'il a du mal à se rendre indispensable. Interrogé sur Randal Kolo Muani, Vahid Halilhodzic a pointé du doigt son manque d'efficacité devant le but.

Titulaire à une seule reprise depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani a du mal à s'illustrer avec le PSG. Si l'attaquant retrouve souvent le sourire en Equipe de France, il déçoit un peu avec son club. Pourtant, on nourrissait de grands espoirs pour le joueur de 25 ans il y a quelques années.

Kolo Muani raconté par Vahid Halilhodzic

Originaire de la région parisienne, Randal Kolo Muani avait terminé sa formation au FC Nantes, où il a fait ses débuts chez les professionnels en 2018, et ce, sous les ordres de Vahid Halilhodzic. « Il est temps de voir un peu de progrès chez lui. C’est un joueur avec beaucoup de qualités. Déjà en CFA à Nantes à 17 ans, il avait une marge de progression énorme. Physiquement, je pense qu’il l’a passée. Techniquement, c’est encore trop léger par rapport à ce que j’avais vu », a jugé l'ancien coach du PSG lors d'un entretien accordé au Parisien.

Kolo Muani pas au niveau ?

Acheté 90M€ à Francfort l'an dernier, Randal Kolo Muani peine à évoluer à son plus haut niveau au PSG. L'attaquant a du mal à se rendre efficace et son manque de régularité ne joue pas en sa faveur. « Face au but, dans des petits espaces, les premières touches de balle, ce n’est pas encore le top niveau. Dans la finition, il ne sait pas encore utiliser toutes les surfaces (coup du pied, plat du pied, extérieur…). En plus, quand tu veux être un buteur, tu dois être quelqu’un de spécial, qui a toujours envie de marquer. Tu demandes le ballon, tu fais des appels… Un buteur, il a une volonté, une agressivité spéciale sur le terrain. Kolo Muani n’a pas ça pour le moment. Aujourd’hui, il a des éclats de temps en temps, puis il disparaît. Non, il faut rester actif pendant 90 minutes » analyse Halilhodzic.