Départ de Mbappé : La nouvelle star du PSG, c'est lui !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, la star de 25 ans a quitté le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Le contrat de Kylian Mbappé ayant pris fin le 30 juin 2024. Depuis le départ du capitaine de l'équipe de France, la nouvelle vedette du PSG, c'est Luis Enrique. Du moins, c'est l'avis de Jérôme Rothen.

Alors que Neymar et Lionel Messi ont quitté le PSG lors de l'été 2023, Kylian Mbappé était incontestablement la superstar du club parisien la saison dernière. Toutefois, l'écurie rouge et bleu a vu l'attaquant de 25 ans signer au Real Madrid le 1er juillet. Désormais, la vedette du PSG, c'est Luis Enrique, l'entraineur du club, comme l'a affirmé Jérôme Rothen.

Le clash n'est pas terminé, Mbappé a rendez-vous avec le PSG ! https://t.co/FI2pSnM6w9 pic.twitter.com/dXYGHV5tqI — le10sport (@le10sport) September 27, 2024

Mbappé a quitté le PSG

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen s'est prononcé sur le départ de Kylian Mbappé du PSG. Et l'ancien milieu gauche parisien a expliqué pourquoi Luis Enrique était la nouvelle star du club rouge et bleu.

Luis Enrique est la nouvelle vedette du PSG

« Luis Enrique et Roberto De Zerbi ? On a deux grosses personnalités, et on a l'impression que ces entraineurs-là sont au-dessus de tous les joueurs. C'est eux les stars. Kylian Mbappé était au-dessus du club, au-dessus de tout le monde, Neymar pareil, et avant c'était Ibrahimovic. Il y a eu Thiago Silva et d'autres. Aujourd'hui, plus puissant et décideur que Luis Enrique au niveau sportif, il n'y en a pas », a jugé Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport.