Le PSG recrute «un mytho», il balance en direct !

Ces dernières heures, la sortie de Luis Enrique sur sa relation avec les médias n'a pas manqué d'être commentée. L'entraîneur du PSG a effectivement annoncé qu'il était prêt à «réduire [s]on salaire de 25 % pour ne plus avoir à parler aux médias». Une déclaration qui a fait bondir Daniel Riolo, qui n'épargne pas le technicien espagnol.

Dans un documentaire diffusée sur Movistar+, Luis Enrique a eu plusieurs petites phrases qui n'ont pas manqué de faire réagir. L'une d'entre-elles concernait notamment son rapport aux médias. « Si on me proposait de réduire mon salaire de 25% pour ne plus avoir à parler aux médias, je le ferais », a confié l'entraîneur du PSG qui a précisé sa position en conférence de presse jeudi : « Je passe un bon moment avec vous. Je n'ai jamais écourté une conf de presse, j'aime parler, je dis ce que j'ai à dire. C'était une réflexion spontanée si tu me dis que je signe un papier et que je ne parle plus et que tu enlèves 50% de mon salaire, je signe. Quand tu signes un contrat avec le club , tu es obligé de parler. Si je peux l'éviter je l'éviterai, surtout les interview post-matchs ». Mais visiblement, cela n'a pas convaincu Daniel Riolo, très remonté contre le technicien espagnol.

«Si ce n’était pas un menteur, ce ne serait pas gênant»

« Ce qui est très gênant chez lui, c’est que c’est un mytho. Si ce n’était pas un menteur, ce ne serait pas gênant. Il aurait sa personnalité comme Mourinho et tous ces mecs forts en gueule qui restent attachants car ils ont ce truc qui fait que tu les surkiffe. Mourinho, tu avais toujours le sentiment qu’il était sincère quand il avait un truc à dire. Luis Enrique, c’est un mytho. Quand il te dit que les journalistes le dérangent, pourquoi alors il fait un doc avec Movistar, les médias ne lui sont donc pas totalement étrangers, du moment qu’il peut les contrôler. Déjà, ça me paraît bizarre », lance l'éditorialiste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.

«Il n’est pas capable d’aller au bout de son idée»

« Ensuite, il fait un doc où il affiche une sorte de liberté, mais ce n’est pas le cas parce que le PSG a regardé le doc et a fait enlever quelques passages mais ça, personne ne le dira. Le Paris SG a fait enlever des passages sur les journalistes français car ce qui emmerde Luis Enrique, ce sont les journalistes français qui sont visiblement tous trop nuls pour lui à ses yeux. Il n’est pas capable d’aller au bout de son idée », ajoute Daniel Riolo.