«Tu réduis mon salaire», il rêve d’un autre contrat au PSG !

Ce mercredi, la Movistar diffusait un extrait de son documentaire sur Luis Enrique. Dans ce dernier, l’entraîneur espagnol du PSG affirmait que s’il pouvait réduire son salaire pour ne plus parler aux médias, il le ferait. Présent en conférence de presse ce jeudi, ce dernier a confirmé cette tendance. Explication.

Le PSG est désormais mené par une seule vedette : Luis Enrique. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone en 2015, l’Asturien a été investi d’une grande mission en arrivant sur le banc du club parisien en juillet 2023. Avec une vision du jeu bien définie, mais également des préceptes hors terrains très stricts, l’Espagnol a totalement révolutionné l’état d’esprit du club de la capitale.

Luis Enrique ne veut plus parler à la presse

Mais fidèle à lui-même, Luis Enrique a son caractère. Réputé pour être strict avec ses joueurs, ce dernier l’est d’autant plus avec la presse et les médias. D’ailleurs, alors que la Movistar + dévoile actuellement des extraits d’un documentaire sur le coach parisien, le principal intéressé a dévoilé que s’il pouvait ne plus du tout s’adresser face à la presse, il le ferait volontiers : « Si on me proposait de réduire mon salaire de 25 % pour ne plus avoir à parler aux médias, je le ferais », a lâché l’Espagnol.

« Si tu me dis que je signe un papier et que je ne parle plus et que tu enlèves 50% de mon salaire, je signe »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a été interrogé sur cette déclaration, et a maintenu ses positions : « Je passe un bon moment avec vous. Je n'ai jamais écourté une conf de presse, j'aime parler, je dis ce que j'ai à dire. C'était une réflexion spontanée si tu me dis que je signe un papier et que je ne parle plus et que tu enlèves 50% de mon salaire, je signe. Quand tu signes un contrat avec le club , tu es obligé de parler. Si je peux l'éviter je l'éviterai, surtout les interview post-matchs ».