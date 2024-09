PSG : «Ça remue les tripes», il déballe tout sur son départ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ancien défenseur central du PSG de 2007 à 2015, Zoumana Camara a ensuite été adjoint de l’équipe première et a connu différents entraîneurs. En 2021, ce dernier a pris en main l’équipe U19 pendant trois ans, jusqu’à cet été. « Papus » a décidé de quitter le club de la capitale, et s’est exprimé sur les raisons de cette décision.

Il aura été l’un des rares à survivre à l’arrivée de QSI à la tête du PSG. Arrivé en provenance de l’ASSE en 2007, Zoumana Camara est resté au sein du club de la capitale jusqu’en 2015. Auteur de 224 rencontres sous les couleurs parisiennes, le défenseur central a ensuite entamé sa reconversion d’entraîneur.

Mbappé - PSG : Luis Enrique est attendu au tournant ! https://t.co/sXsjF7ZNdr pic.twitter.com/fe16ZG8dSx — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

« Je partais de manière sereine »

Adjoint de Laurent Blanc, Unaï Emery, et de Thomas Tuchel, Zoumana Camara a ensuite pris les rennes de l’équipe U19 qu’il entraînera pendant trois ans, avant de définitivement quitter le PSG cet été, à la recherche d’une opportunité en tant qu’entraîneur principal. Auprès du Parisien, le joueur formé à Saint-Étienne est revenu sur ce départ : « J’étais sûr de moi et je partais de manière sereine. J’ai eu la chance d’évoluer au PSG comme joueur et ensuite, grâce au club et au président, de pouvoir être adjoint pendant six ans, puis d’entraîner les U 19 qui est l’équipe numéro deux », a d’abord confié Zoumana Camara.

« L’émotion ? Je l’ai plus ressentie à travers ce que les gens du club m’ont montré »

« Je finis ce cycle parce que j’ambitionne autre chose », avoue clairement l’ancien défenseur central, qui n’oublie pas l’émotion rencontrée au PSG. « Ce n’est pas un arrêt brutal car tout s’est fait de manière très sereine. L’émotion ? Je l’ai plus ressentie à travers ce que les gens du club m’ont montré. Forcément, ça remue les tripes. J’ai eu la chance d’avoir de la stabilité pendant 17 ans, ce n’est pas commun. Après tout ce temps, je suis préparé à quitter la région parisienne ».