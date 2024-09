PSG : La fin du calvaire enfin annoncée ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des leaders du vestiaire, Prensel Kimpembe est absent depuis février 2023. Gené par des pépins physiques récurrents, le Champion du monde n’a plus rejoué pour le Paris Saint-Germain et son absence fragilise la défense, tout comme celle de son coéquipier Lucas Hernandez.

Certains l’ont peut-être oublié, mais surement pas Luis Enrique. Car le coach espagnol aurait bien aimé compter sur Presnel Kimpembe depuis son arrivée au PSG, surtout avec les problèmes rencontrés en défense. Mais l’international français n’a plus rejoué depuis un an et demi et pour le moment, on attend toujours son retour.

Quand va revenir Kimpembe ?

A en croire les dernières informations, Presnel Kimpembe se rapprocherait justement d’un come-back qui sonnerait presque comme un recrutement pour le PSG, tant il a manqué. Il aurait repris les entrainements collectifs et selon L’Equipe, on pourrait bien le revoir au cours du mois d’octobre.

« Je vous donne une info, ça va de mieux en mieux »

Une tendance confirmée ce mercredi par Jérôme Rothen, dans son émission sur RMC Sport. « Kimpembe va revenir, lui qui ne joue pas depuis 2 ans. Je vous donne une info, ça va de mieux en mieux. Peut-être qu’il va réintégrer l’effectif » a annoncé l’ancien du PSG, dans Rothen s’enflamme.