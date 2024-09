PSG - Mbappé : La punchline de Luis Enrique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le Qatar rachetait le PSG avec un rêve en tête : remporter la Ligue des Champions. 13 ans plus et des centaines de millions d’euros dépensées, ce rêve n’a toujours pas été réalisé. Le club de la capitale a eu beau attirer certains des plus grands joueurs du monde, ça n’a pas été payant. Luis Enrique a d’ailleurs lâché une phrase forte à ce propos concernant Kylian Mbappé.

A l’été 2023, pour remplacer Christophe Galtier, le PSG décidait de faire confiance à Luis Enrique. Nommé entraîneur du club de la capitale, l’Espagnol s’est alors retrouvé la saison dernière avec Kylian Mbappé sous ses ordres. Ensemble, les deux hommes ont gagné la Ligue 1, mais pas la Ligue des Champions. Sur la scène européenne, le PSG n’y arrive toujours, ayant échoué aux portes de la finale face au Borussia Dortmund la saison dernière.

Real Madrid : Coup de théâtre pour la famille Mbappé https://t.co/az1icqmH6B pic.twitter.com/q8bDi6ttFN — le10sport (@le10sport) September 25, 2024

« Si le club qui a le meilleur joueur du monde gagne… »

Durant ses 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé n’aura donc pas remporté la Ligue des Champions. Mais la présence du Français ne fait pas tout et Luis Enrique l’a bien résumé. En effet, AS a rapporté une déclaration de l’Espagnol issue de son documentaire pour Movistar. « Si le club qui a le meilleur joueur du monde gagne, le PSG aurait gagné 8 fois la Ligue des Champions », a alors lâché Luis Enrique.

Ça commence bien pour Mbappé au Real Madrid

C’est désormais avec le Real Madrid que Kylian Mbappé va tenter de remporter sa première Ligue des Champions. Le Français a rejoint pour cela l’expert de cette compétition, la Casa Blanca étant notamment tenante du titre. Ça a d’ailleurs bien commencé pour le Real Madrid avec une victoire face à Stuttgart avec notamment un but de Mbappé.