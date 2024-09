PSG : Nouvelle surprise signée Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La saison dernière, plusieurs joueurs du PSG comme Vitinha ou Bradley Barcola ont totalement explosé sous les ordres de Luis Enrique. Sur le banc parisien depuis juillet 2023, l’Espagnol pourrait-il de nouveau faire progresser nettement l’un de ses jeunes éléments ? En ce début d’exercice 2024-2025, plusieurs candidats se dégagent. Analyse.

Le PSG n’aura jamais été aussi jeune. Engagé en Ligue des Champions, Paris affiche une équipe extrêmement rajeunie et surtout prometteuse. La saison dernière, pour la première de Luis Enrique à la tête du club, certains joueurs ont connu une ascension fulgurante. Pas forcément attendus au tournant, Vitinha ou encore Bradley Barcola ont pris une toute autre dimension sous les ordres de l’Espagnol.

Luis Enrique a fait élever certains de ses joueurs

L’un est devenu l’un des milieux les plus intéressants du football européen tandis que le second a fait ses premiers pas avec l’équipe de France. Luis Enrique a ainsi acquis le statut de développeur de jeunes talents, et pourrait réitérer cette saison. João Neves, arrivé cet été en provenance de Benfica contre 70M€ pourrait déjà prendre un autre statut si ce dernier en venait à afficher un haut niveau de régularité. Mais le petit génie portugais n’est pas le seul à avoir affiché de belles promesses au PSG.

João Neves et Kang-In Lee vont exploser ?

Auteur d’une première saison timide dans la capitale, Kang-In Lee pourrait lui aussi, en gagnant en constance et en statistiques, prouver que le PSG aura eu raison de débourser 22M€ en 2023 pour le recruter en provenance de Majorque. Habile, doté d’une capacité à prendre plus d’initiatives dans le jeu que la saison passée, le Sud-Coréen pourrait être la belle surprise de 2024-2025 à Paris.