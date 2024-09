Le choc approche, c’est l’hécatombe au PSG !

Thomas Bourseau

Ces deux dernières saisons, Arsenal s’est battu jusqu’au bout avec Manchester City pour le titre de Premier League qui a toujours pris ses quartiers à l’Etihad Stadium. Mardi prochain, pour le deuxième match de saison régulière de Ligue des champions du PSG, un déplacement à l’Emirates Stadium est programmé. Mais il se peut que ce soit sans plusieurs éléments plus ou moins importants de l’effectif de Luis Enrique…

Le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne de Ligue des champions contre Gérone la semaine dernière, via son nouveau format de saison régulière, par une victoire acquise dans les ultimes secondes de la rencontre grâce à un but contre son camp du gardien de but Paulo Gazzaniga (1-0). Avant de recevoir le PSV Eindhoven et surtout de se frotter à l’Atletico de Madrid, au Bayern Munich ou encore à Manchester City, le PSG va effectuer un déplacement mardi prochain à Arsenal, club entraîné par un ancien de la maison parisienne : Mikel Arteta.

Transferts : Il trahit le PSG pour l’OM et jubile ! https://t.co/Rm0pMTCcOv pic.twitter.com/dt2yMX6nwG — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

Asensio et Doué incertains pour Arsenal ?

Pour ce premier choc de saison régulière de C1, le PSG ne devrait pas se présenter face aux Gunners en pleine possession de ses moyens. En plus de l’absence de longue date de Gonçalo Ramos en raison d’une blessure contractée à la cheville au Havre à la mi-août, le Paris Saint-Germain a perdu Marco Asensio lors de la réception de Gérone la semaine dernière. L’Équipe confie dans ses colonnes ce jeudi que l’international espagnol n’était pas de la partie lors de la séance d’entraînement de mercredi et que sa participation au match face à Arsenal semble peu probable. Diminué à une cheville, Désiré Doué ne sera pas du rendez-vous contre le Stade Rennais, son club formateur, vendredi soir. Le voir à l’Emirates Stadium serait une surprise d’après le quotidien sportif.

Gianluigi Donnarumma, la star qui va manquer au PSG ?

Outre les deux éléments offensifs de Luis Enrique que sont Désiré Doué et Marco Asensio, c’est un véritable taulier qui devrait une nouvelle fois lui faire défaut. En raison d’une lésion musculaire contractée contre Brest le 14 septembre dernier en Ligue 1 (3-1), Gianluigi Donnarumma n’a pas participé aux matchs du PSG face à Gérone et Reims (1-1). En soins cette semaine comme souligné par L'Equipe, le gardien italien devrait être aux abonnés absents pour le choc contre Arsenal mardi prochain.