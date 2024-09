Mercato : Ce crack va recaler le PSG ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le Bayern, Jamal Musiala serait dans le viseur du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, le club de la capitale pourrait perdre la bataille pour le crack allemand de 21 ans. Désirant prolonger Jamal Musiala, le Bayern aurait pris de l'avance sur ses concurrents, dont le PSG.

Pour renforcer son attaque, le PSG aurait coché le nom de Jamal Musiala, qui fait le plus grand bonheur du Bayern ces dernières années. Alarmé par le crack de 21 ans, le club de la capitale aimerait boucler son transfert l'année prochaine. Toutefois, le Bayern pourrait anéantir les espoirs du PSG sur ce dossier.

Musiala : Des discussions très très positives avec le Bayern

Conscient de l'intérêt du PSG, et d'autres écuries européennes, le Bayern voudrait prolonger Jamal Musiala, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2026. Une manière de refroidir les ardeurs de ses prétendants. Et le club bavarois serait bien parti pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

Musiala : Le Bayern est en avance sur le PSG

Selon les informations de Bild, les discussions entre le Bayern et Jamal Musiala ont été « très très positives », comme révélé par des sources proches du club. En effet, l'écurie munichoise serait en avance sur les grands clubs intéressés par son crack allemand de 21 ans. Le PSG peut s'en mordre les doigts.