OM - PSG : A Marseille, une folie est déjà annoncée !

Thomas Bourseau

Entre l’OM et le PSG, la première explication de la saison aura lieu en terres marseillaises le 27 octobre prochain pour un Classique qui s’annonce bouillant au vu des débuts des deux équipes cette saison en Ligue 1 (4 victoires et un match nul). Elie Baup a dressé un portrait très flatteur de Roberto De Zerbi dans les colonnes de La Provence en présidant au passage un match de folie contre le Paris Saint-Germain.

L’OM et le PSG ont signé le même début de saison en Ligue 1. Après cinq journées de championnat, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain comptabilisent quatre victoires et un match. Invaincus, les ennemis historiques du football français se mesureront l’un à l’autre dans un mois tout juste à l’Orange Vélodrome.

« Il n’y a pas de cinoche»

Le PSG a changé sa philosophie de jeu depuis la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur à l’été 2023. A la dernière intersaison, l’OM en a fait de même avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. Un coach qui ne fait pas de « cinoche » du point de vue d’Elie Baup et qui est animé par une volonté précise : « le jeu ». « Ce qui transpire, c’est qu’il oblige les joueurs à se connaître très vite en bossant ce vécu commun qu’ils n’ont pas par rapport au PSG ou à Monaco. Et puis, tu sens qu’il y a une osmose, que tout le monde tire dans le même sens. Ça, et c’est con à dire, mais c’est parce que le jeu est replacé au centre du terrain. L’entraîneur est guidé par le jeu, il met en avant l’équipe, il n’y a pas de cinoche ».

«J’imagine déjà le Vélodrome contre le PSG… Vous allez vous amuser»

Au cours d’une interview avec La Provence, l’ancien technicien passé par l’Olympique de Marseille assure que Roberto De Zerbi va continuer à régaler les supporters du club phocéen pendant le reste de la saison et tout particulièrement pour le Classique au Vélodrome contre le PSG le 27 octobre prochain. « Il cherche des réponses par le jeu pour améliorer tous les domaines, faire réussir les joueurs. Ça donne envie de voir la suite ! J’imagine déjà le Vélodrome contre le PSG… Vous allez vous amuser cette saison ! ».