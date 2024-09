Clash Mbappé - PSG : La justice va s'en mêler ?

Amadou Diawara

Malgré son départ vers le Real Madrid le 1er juillet, Kylian Mbappé réclame environ 55M€ d'arriérés de salaires et de primes au PSG. Alors que la commission juridique de la LFP a donné raison au joueur, le club de la capitale a fait appel auprès de la commission nationale paritaire des recours de la Ligue de football professionnel. En fonction de la décision de cette dernière, Kylian Mbappé et le PSG pourraient se retrouver devant la commission supérieure de recours, avant de se tourner vers la justice.

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, le PSG a refusé de lui payer certains salaires et certaines primes de la saison dernière. Par conséquent, la star de 25 ans a saisi la commission juridique de la LFP, qui s'est rangée de son côté.

Transferts : Le PSG reçoit une réponse à 100M€ ! https://t.co/vyYJGiwwQn pic.twitter.com/BggHeQT4BD — le10sport (@le10sport) September 27, 2024

Mbappé et le PSG ont rendez-vous le 15 octobre

Refusant catégoriquement de payer les 55M€ réclamés par Kylian Mbappé, le PSG a fait appel de la première décision devant la commission nationale paritaire des recours de la Ligue de football professionnel (LFP). Ainsi, les deux parties ont un nouveau rendez-vous le mardi 15 octobre dans l'après-midi d'après L'Equipe.

Une ultime étape avant les prud'hommes ?

D'après les indiscrétions de L'Equipe, l'affaire pourrait aller plus loin en fonction du verdict rendu par la commission nationale paritaire des recours de la Ligue de football professionnel. En effet, Kylian Mbappé et le PSG pourraient se retrouver devant la commission supérieure de recours, placée sous l'égide de la FFF. Et si l'une des parties ne veut pas en rester-là, les juridictions civiles pourraient être saisies, plus précisément le tribunal administratif et/ou celui des prud'hommes.