Le clash n'est pas terminé, Mbappé a rendez-vous avec le PSG !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, l'actuel numéro 9 merengue attend toujours que son ancien club lui paye des arriérés de salaires et de primes. Ainsi, Kylian Mbappé et le PSG ont rendez-vous devant la commission nationale paritaire des recours de la Ligue de football professionnel le 15 octobre.

Après avoir passé sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin 2024 à Paris, l'attaquant de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, le PSG ne lui a pas encore payé tous ses salaires et toutes ses primes de la saison dernière.

Mbappé : Le Real Madrid fait une promesse à son remplaçant https://t.co/g0UJi8l0Sl pic.twitter.com/t55B7vkKdk — le10sport (@le10sport) September 27, 2024

Mbappé : Le PSG a fait appel

Pour récupérer son dû, Kylian Mbappé a saisi la commission juridique de la LFP, réclamant environ 55M€ au PSG. Et l'instance s'est rangée du côté du joueur du Real Madrid. Pas du tout satisfait par cette décision, le PSG a fait appel.

Mbappé et le PSG vont se retrouver le 15 octobre

Selon les informations de L'Equipe, Kylian Mbappé et la direction du PSG ont donc rendez-vous devant la commission nationale paritaire des recours de la Ligue de football professionnel (LFP), et ce, ce mardi 15 octobre dans l'après-midi. Affaire à suivre...